General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagabend im Aufwind

Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 87,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 87,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 810'427 General Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 5,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 37,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,726 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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