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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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17.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagnachmittag fester

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 87,01 USD nach oben.

General Motors
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Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 87,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 217'380 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,49 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 48.03 Mrd. USD gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
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