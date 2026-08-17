General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Montagabend schwächer

Um 20:26 Uhr fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 85,15 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 85,08 USD. Bei 86,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261'508 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 7,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (54,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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