General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit roter Tendenz

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 85,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Die General Motors-Aktie sank bis auf 85,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,25 USD. Zuletzt wechselten 98'728 General Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,719 USD aus. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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