Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,9 Prozent auf 83,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 83,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254'152 General Motors-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,70 USD an. Mit einem Zuwachs von 11,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 67,06 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,722 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 48.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 01.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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