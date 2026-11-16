General Motors Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von General Motors

Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 84,65 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 84,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,00 USD. Bisher wurden heute 110'763 General Motors-Aktien gehandelt.

Bei 93,70 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 67,06 USD. Abschläge von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,722 USD. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50.02 Mrd. USD gegenüber 48.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die General Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 01.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,48 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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