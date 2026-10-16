General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 83,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. Bei 85,78 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 806'378 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 47,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,42 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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