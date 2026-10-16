General Motors Aktie News: General Motors zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 85,18 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 85,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,76 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 313'709 Aktien.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 7,76 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,82 USD am 17.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 33,29 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,726 USD je General Motors-Aktie. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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