General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 85,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 84,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 691'895 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 56,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. General Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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