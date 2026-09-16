Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit negativen Vorzeichen

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 85,12 USD.

General Motors
69.18 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 85,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 84,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 691'895 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 56,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. General Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten