General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag Verlust reich

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 84,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'600 Punkten liegt. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,41 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 184'743 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 55,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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