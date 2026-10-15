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15.10.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 83,60 USD.

General Motors
69.40 CHF 0.25%
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Um 16:28 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 83,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Bei 84,00 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'372 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 9,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 56,82 USD erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,03 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,726 USD. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
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