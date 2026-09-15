General Motors Aktie News: General Motors am Abend billiger

Die General Motors-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 85,78 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,91 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,05 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656'237 Stück gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 91,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 6,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 36,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,719 USD aus. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2026 13,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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