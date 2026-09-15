General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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15.09.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors büsst am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 86,40 USD nach.
Die General Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 86,40 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 86,16 USD. Bei 87,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 235'886 General Motors-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach oben. Bei 54,50 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 58,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte General Motors einen Umsatz von 47.12 Mrd. USD eingefahren.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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