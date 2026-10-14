General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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14.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 82,38 USD abwärts.
Die General Motors-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 82,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 82,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 622'849 Stück.
Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,726 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.03 Mrd. USD – ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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