General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Verlusten

Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 82,89 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Bei 82,43 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 164'171 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 34,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,41 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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