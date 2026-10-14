General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 82,89 USD.
Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 82,89 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Bei 82,43 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 164'171 General Motors-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 34,25 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,41 USD je General Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen
Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Motors
|
16:29
|General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.10.26
|General Motors Aktie News: General Motors am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|GM warns on US market as carmakers seek ‘safe haven’ from Chinese rivals (Financial Times)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu General Motors
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.