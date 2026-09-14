General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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14.09.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Montagabend
Die Aktie von General Motors gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 86,60 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 86,60 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Bei 87,02 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 504'339 General Motors-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gewinne von 5,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit einem Kursverlust von 37,07 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,719 USD aus. Am 21.07.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,45 USD je General Motors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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