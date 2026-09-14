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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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14.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag fester

General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von General Motors zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 85,98 USD.

General Motors
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Um 16:28 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 86,58 USD. Bei 85,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 273'741 General Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,50 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 36,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,719 USD je General Motors-Aktie. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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