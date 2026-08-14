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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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14.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend gestärkt

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 86,79 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 86,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Bei 86,98 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 254'646 General Motors-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. 5,76 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 37,20 Prozent wieder erreichen.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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