General Motors Aktie News: General Motors am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 86,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 87,54 USD. Bei 86,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 194'614 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 22,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,722 USD ausgeschüttet werden. General Motors liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,73 USD gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 50.02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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