|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors zieht am Nachmittag an
Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 86,80 USD.
Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 87,54 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'943 General Motors-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 93,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (67,06 USD). Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 29,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,722 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.10.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 50.02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,48 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.