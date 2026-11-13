General Motors Aktie News: General Motors zieht am Nachmittag an

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 87,54 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'943 General Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 93,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (67,06 USD). Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 29,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,722 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.10.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 50.02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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