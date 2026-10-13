General Motors Aktie News: General Motors am Abend auf grünem Terrain

Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 84,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Bei 84,50 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 461'202 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 8,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,44 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,726 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,41 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht