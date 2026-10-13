General Motors Aktie News: General Motors präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'803 Punkten notiert. Bei 83,70 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 130'267 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 9,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 52,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,726 USD. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 13,41 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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