General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagnachmittag höher

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 87,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 87,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,85 USD. Bisher wurden heute 123'991 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 5,35 Prozent Luft nach oben. Am 14.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,18 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,719 USD. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 48.03 Mrd. USD gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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