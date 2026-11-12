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12.11.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 86,72 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,5 Prozent auf 86,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,69 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,55 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223'178 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 93,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Bei 67,06 USD fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 29,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,722 USD belaufen. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50.02 Mrd. USD im Vergleich zu 48.59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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General Motors am 12.11.2026
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