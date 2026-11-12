General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag mit Verlusten

Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 88,26 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'591 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,91 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,55 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 66'571 Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 24,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 01.02.2028 werfen.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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