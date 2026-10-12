General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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12.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend kaum bewegt
Die Aktie von General Motors zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die General Motors-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,75 USD an der Tafel.
Die General Motors-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 82,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 82,91 USD. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 82,21 USD. Bei 82,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 332'980 Stück.
Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 9,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 51,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,726 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,41 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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