General Motors Aktie News: General Motors am Mittwochnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 87,80 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten realisiert. Die General Motors-Aktie sank bis auf 87,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132'842 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 53,96 USD. Mit einem Kursverlust von 38,54 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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