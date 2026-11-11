General Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von General Motors

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 88,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'625 Punkten steht. In der Spitze fiel die General Motors-Aktie bis auf 87,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 137'631 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 93,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 5,70 Prozent niedriger. Bei 67,06 USD fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,570 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,722 USD je General Motors-Aktie. Am 20.10.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50.02 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 48.59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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