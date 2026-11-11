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11.11.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors am Mittwochnachmittag billiger
Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 88,29 USD abwärts.
Die General Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 88,29 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'582 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 88,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,40 USD. Zuletzt wurden via New York 58'879 General Motors-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,70 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 67,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,05 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,722 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 20.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50.02 Mrd. USD gegenüber 48.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.02.2028 dürfte General Motors die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 13,54 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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