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11.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors behauptet sich am Abend

General Motors Aktie News: General Motors behauptet sich am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 86,20 USD an der Tafel.

General Motors
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 86,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 87,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 85,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 568'997 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 6,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 54,50 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 36,77 Prozent wieder erreichen.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48.03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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