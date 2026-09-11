General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag auf grünem Terrain

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 86,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,70 USD. Bei 87,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 189'042 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,50 USD am 15.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 36,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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