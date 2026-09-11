Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’637 1.1%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’349 0.7%  Bitcoin 62’918 0.8%  Dollar 0.8161 0.4%  Öl 104.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Adobe-Aktie dreht ins Plus: Vorsichtiger Umsatzausblick
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten
So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag auf grünem Terrain

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 86,44 USD nach oben.

General Motors
70.27 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 86,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,70 USD. Bei 87,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 189'042 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,50 USD am 15.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 36,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Oracle nach Zahlen: KI-Cloud explodiert – aber zu welchem Preis?
09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 37/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.