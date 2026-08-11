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11.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Abend freundlich

General Motors Aktie News: General Motors am Abend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 89,55 USD zu.

General Motors
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Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 89,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 89,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 320'030 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 53,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 40,44 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,719 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 15,97 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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