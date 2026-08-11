General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 89,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 89,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 95'714 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,34 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 40,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,719 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 15,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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