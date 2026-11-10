General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagabend mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 88,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'507 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 88,40 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,81 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 214'900 General Motors-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,64 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 67,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 50.02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.02.2028 dürfte General Motors die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 5 Jahren verdient