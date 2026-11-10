General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagnachmittag billiger

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 89,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. In der Spitze büsste die General Motors-Aktie bis auf 88,81 USD ein. Bei 88,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 68'853 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 93,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 67,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 33,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 USD gegenüber 1,35 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 48.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die General Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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