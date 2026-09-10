General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagabend gefragt

Das Papier von General Motors legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 85,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 85,68 USD. Bei 83,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 664'327 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 91,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 36,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,719 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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