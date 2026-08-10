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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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10.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend mit grünen Vorzeichen

General Motors Aktie News: General Motors am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von General Motors gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 88,40 USD.

General Motors
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Um 20:26 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,81 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 351'642 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 39,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. General Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 15,97 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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