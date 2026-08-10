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10.08.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag im Minus

General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,32 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 87,32 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 86,38 USD. Bei 87,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85'855 General Motors-Aktien.

Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 64,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,719 USD. General Motors gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.03 Mrd. USD im Vergleich zu 47.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,97 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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