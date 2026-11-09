General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Abend ins Plus

Die General Motors-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,52 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die General Motors-Aktie bei 89,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441'267 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 93,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 67,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,570 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. General Motors liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 50.02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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