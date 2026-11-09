General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 89,01 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,14 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 154'592 Stück.

Bei einem Wert von 93,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 5,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 67,06 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach unten.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,722 USD belaufen. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,73 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 50.02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. General Motors dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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