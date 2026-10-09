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09.10.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend freundlich

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

General Motors
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Um 20:26 Uhr wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,47 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 82,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 82,41 USD. Bisher wurden via New York 375'535 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 91,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,50 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,726 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
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