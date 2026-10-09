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09.10.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors am Freitagnachmittag mit Kursplus

General Motors Aktie News: General Motors am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 82,36 USD.

General Motors
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Um 16:28 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 82,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten tendiert. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,65 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 89'392 General Motors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 11,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,726 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,54 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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