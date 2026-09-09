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09.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Einbussen

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 84,76 USD abwärts.

General Motors
68.02 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 84,76 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 84,31 USD. Bei 85,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 975'524 General Motors-Aktien gehandelt.

Bei 91,79 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 8,29 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,70 Prozent.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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