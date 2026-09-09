General Motors Aktie News: General Motors am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,54 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'645 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 84,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 237'721 Stück.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 7,31 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 USD belaufen. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte General Motors am 20.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,45 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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