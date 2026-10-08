General Motors Aktie News: General Motors schiebt sich am Abend vor

Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 81,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Bei 81,96 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 80,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 347'973 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 54,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.03 Mrd. USD – ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.10.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 13,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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