General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Kurseinbussen

Die General Motors-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 85,80 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,31 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,54 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 592'430 Aktien.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 6,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 36,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,570 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,719 USD je Aktie ausschütten. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.03 Mrd. USD im Vergleich zu 47.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,45 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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