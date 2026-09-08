General Motors Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von General Motors

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 85,93 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten realisiert. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,88 USD nach. Bei 87,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 239'291 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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