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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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07.10.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Mittwochabend ins Minus

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Mittwochabend ins Minus

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 81,13 USD.

General Motors
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Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 81,13 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,83 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 498'749 General Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 13,14 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 48,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,726 USD aus. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte General Motors einen Umsatz von 47.12 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,52 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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