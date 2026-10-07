General Motors Aktie News: General Motors am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 81,28 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 80,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 132'361 General Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 49,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,726 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2026 13,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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