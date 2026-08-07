Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Suche...
Plus500 Depot

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Freitagabend

General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Freitagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 87,64 USD zu.

General Motors
70.63 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 87,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 87,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 345'189 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,57 USD fiel das Papier am 08.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,02 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten