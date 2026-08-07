General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Freitagabend

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 87,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 87,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 345'189 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,57 USD fiel das Papier am 08.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,02 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 13,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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